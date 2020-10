Légère baisse du chiffre d'affaires et hausse du nombre de clients mobiles chez Orange

Le chiffre d'affaires d'Orange a atteint 335,3 millions d'euros au troisième trimestre, en baisse de 0,6% par rapport à la même période un an avant. L'accroissement des services facturés au client et la baisse des coûts ont permis de faire grimper le bénéfice (EBITDAaL) de 7,2%, à 89,4 millions d'euros.

La pandémie de Covid-19 a pesé sur les revenus des services aux opérateurs (-12,7%) du fait de la baisse des revenus liés aux SMS entrants (-9,1 millions d'euros) et de l'itinérance (compensée par la diminution des coûts d'itinérance), explique l'opérateur à l'occasion de la présentation des résultats trimestriels vendredi.

La base clients mobiles continue de croître, portée par le succès du portefeuille Go multi-cartes. Au cours du troisième trimestre, l'opérateur a enregistré 21.000 nouveaux abonnés mobiles postpayés, à 2,6 millions d'abonnés (+2,6%). Cette progression de la clientèle s'accompagne toutefois d'une baisse de 3% du revenu moyen par client (ARPO), à 75,4 euros, "sous l'effet de l'accroissement de la clientèle de base Love Duo, commercialisée à un prix plus bas et de la diminution des revenus hors forfait liés à l'itinérance".

"Nous maintenons nos prévisions pour 2020: nous tablons sur une légère diminution du chiffre d'affaires et sur un EBITDAaL compris entre 310 et 330 millions d'euros", a commenté Xavier Pichon, CEO d'Orange Belgium.