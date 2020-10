European Open: David Goffin, éliminé d’emblée, a connu «des hauts et des bas» tout au long du match

David Goffin (ATP 14) a été éliminé dès son entrée en lice à l’European Open (dur/394.800 euros) jeudi. Le Liégeois, tête de série N.1, a été battu au deuxième tour (huitième de finale) par l’Américain Marcos Giron (ATP 94), issu des qualifications, en deux sets (6-3 et 7-5). « Il a joué son match du début à la fin, moi j’ai connu tout le temps des hauts et des bas », a résumé Goffin.

Goffin avait été testé positif au coronavirus plus tôt dans le mois et avait dû faire l’impasse sur le tournoi de Saint-Pétersbourg. Le Liégeois a reçu in extremis le feu vert pour participer au tournoi belge, mais n’était dès lors pas au mieux de sa forme.