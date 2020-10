Plastic Bertrand L’expérience humaine

Voilà le disque que plus personne n’attendait. Avec Alec Mansion et Dan Lacksman, Plastic s’est retrouvé en faisant ce qu’il aime : de l’électro comme on en fignolait il y a quarante ans mais avec cette petite touche moderne (inspirée par Daft Punk et les autres, il est vrai) qui est toute la saveur de ce disque (à la fois écolo et humaniste dans le texte). Les références sont nombreuses mais joyeuses et décomplexées. Ça sent le bonheur et la joie de vivre, ici, dans cette odyssée contemporaine funky et disco.

Le site de l’artiste.