Pour Alexander De Croo, ce n’est pas uniquement un arrêté ministériel qui arrêtera le virus

Ce vendredi matin, le Comité de concertation a défini de nouvelles mesures dans la lutte contre le coronavirus dans de nombreux secteurs. Alexander De Croo, le Premier ministre, a lancé un message à la population, invitant celle-ci à faire preuve d’une « solidarité nationale » car « les semaines et les mois qui nous attendent seront difficiles ». Et de poursuivre : « Partagez vos forces et énergies. Ce sont les petits gestes qui font la différence comme libérer du temps ou apporter des courses. On peut être vulnérable, tous, à un moment de sa vie. »