«Aidez-nous à dire que le masque est la capote du corona»: Marius Gilbert lance un appel

Dans la foulée de son intervention au JT de la RTBF ce jeudi soir, l’épidémiologiste Marius Gilbert a invité ce vendredi matin les influenceurs à agir à leur échelle sur Facebook, Instagram ou Twitter. «Il est minuit moins une, votre influence peut sauver des vies, nos hôpitaux sont au bord du gouffre. Aidez-nous à dire que le masque est la capote du corona. Un truc idiot, un truc pas cher, un truc pas beau, un truc qu'on a dans la poche et qu'on sort quand on aime ou respecte celui ou celle à qui on parle. Aidez-nous à faire comprendre que renoncer à une fête, ce n'est pas renoncer à la vie, à l'amitié ou à l'amour. Que c'est temporaire, ça passera, que c'est protéger les plus faibles en bout de chaîne, que c'est faire preuve de lien, d'humanité.