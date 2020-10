Pour Mehdi Bayat, président de l’Union belge, jouer sans public «c’est un coup dur»

Mehdi Bayat, président de l’Union belge, a parlé d’un « coup dur » à la suite de l’annonce du comité de concertation de faire jouer les rencontres de la Jupiler Pro League et de D1B sans public. « Économiquement, c’est extrêmement difficile. »

« C’est un coup dur pour notre secteur d’activité, mais en même temps l’heure est grave et notre responsabilité est dans ces moments-ci d’être solidaire de notre gouvernement et des décisions qui ont été prises », a réagi Mehdi Bayat qui est aussi président du Sporting de Charleroi sur la RTBF. « Il faut surtout les soutenir et espérer que dans un mois la situation nous permette de faire revenir du public dans les stades ».