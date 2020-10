Coronavirus: le tététravail reste la règle, indique le comité de concertation

Les différents gouvernements du pays se sont accordés durant la nuit sur une série de nouvelles mesures qui restreignent un peu plus les possibilités de proximité physique. Elles seront d’application dès ce vendredi et jusqu’au 19 novembre. Le Premier ministre, Alexander De Croo, a insisté sur la responsabilité collective des Belges et les a appelé à former une «équipe» animée par l’esprit de solidarité.

Le télétravail reste la règle. Un système de monitoring sera mis en place avec les fédérations patronales afin qu’elle soit appliquée dès que c’est possible, ont rappelé les ministres lors de la conférence de presse du Comité de concertation.