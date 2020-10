L’Amérique selon Biden: une nation exténuée à reconstruire

Si Joe Biden est élu président, il devra d’abord s’atteler à pacifier et à réconcilier le pays.

À 78 ans (il les fêtera le 20 novembre), Joseph Robinette Biden Jr. ne réussira sans doute jamais à faire chavirer le cœur d’une certaine jeunesse américaine « progressiste », qui lui préfère cent fois un Bernie Sanders ou une Kamala Harris. Il s’agit moins d’une question d’âge – le premier cité est un an plus vieux que lui – que d’attitude, de programme et de parcours.

Élu sénateur du Delaware en novembre 1972 et constamment reconduit jusqu’à son accession à la vice-présidence des États-Unis, en janvier 2009, Biden fait partie des meubles de la politique américaine. Sur la carte, il est ce qu’il est convenu d’appeler un « centriste », spécimen en voie de disparition dans un pays désormais front contre front. Lors de cette étrange campagne présidentielle 2020, à la fois confinée et délétère, cette modération que d’aucuns ont qualifiée de mièvrerie fut sans doute sa chance.