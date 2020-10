Coronavirus: le pari d’un reconfinement modéré et progressif

La situation épidémiologique est grave : le pays s’est coloré de rouge et les hôpitaux sont en passe d’être saturés. Mais pas d’annonce choc, ce vendredi. Le gouvernement reste sur sa ligne d’un reconfinement « modéré ». Les écoles restent ouvertes. La culture, le sport et les activités jeunesse se voient attribuer de nouvelles règles.

Depuis plusieurs jours, la tension dramatique autour de la situation sanitaire est montée de plusieurs crans. Les experts -virologues, infectiologues et épidémiologistes à l’unisson- se succèdent pour ouvrir la porte à un reconfinement « dur ». Les chiffres poursuivent leur envolée, sans signe d’amélioration (on a frôlé les 500 admissions à l’hôpital hier). Sophie Wilmès est admise aux soins intensifs. La presse internationale multiplie les sujets en présentant notre pays, en particulier la Wallonie, comme la « Lombardie de la deuxième vague ». Les hôpitaux passent à une phase d’alerte supplémentaire (2A), et se rapprochent donc d’une impensable saturation. Face à tous ces éléments qui se déchaînent, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a avancé d’un jour la tenue du Comité de concertation. Initialement prévu ce vendredi après-midi, il s’est finalement tenu jeudi soir.