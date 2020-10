Eupen-Malines et Cercle de Bruges-Mouscron reportés en raison de cas positifs au Covid-19

Le match entre Charleroi et Waasland-Beveren a lui aussi été reporté pour les mêmes raisons.

Après le match entre Charleroi et Waasland-Beveren, deux nouvelles rencontres de Jupiler Pro League ont été reportées en raison de cas positifs au coronavirus, a annoncé la Pro League vendredi. Eupen-Malines samedi (16h15) et Cercle de Bruges-Mouscron samedi aussi (18h30) sont remis.

« Ces décisions font suite aux demandes du FC Malines et du Royal Excel Mouscron, après que plus de 7 joueurs des noyaux A ont été testés positifs au Covid-19. Conformément au protocole de test au Covid-19 et au Règlement fédéral, les clubs ont introduit une demande, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter les matchs. La communication sur les nouvelles dates suivra ».