Le sport amateur sous cloche jusqu’au 19 novembre

Pour préserver autant que faire se peut la santé, physique et mentale, du plus grand nombre, singulièrement d’enfants et adolescents en perte de repères stables depuis mars dernier, le sport amateur reste possible, mais l’organisation de celui-ci sera corsetée par de nouvelles règles, encore plus strictes. Des dispositions qui circonscrivent les espaces dans lesquels chacun pourra continuer à bouger, dans le respect des règles sanitaires.

Pour les adultes (18 ans et plus), toutes les compétitions pour amateurs sont suspendues jusqu’au 19 novembre prochain, qu’il s’agisse de sports pratiqués à ciel ouvert (outdoor) ou en salle (indoor). On ne jouera donc pas au foot, au hockey, au basket, au hand… lors de quatre prochains week-ends, minimum, la suite dépendant évidemment de l’évolution de chiffres sanitaires pour l’heure écrits à l’encre rouge.