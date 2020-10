Yves Coppieters appelle à un confinement volontaire: «C’est dans le repli que résidera un certain courage»

Adaptons les recommandations officielles… Par un confinement volontaire le plus possible et en dehors des activités essentielles, vu la multiplication des cas autour de nous. C’est dans le repli que résidera un certain courage. » Quelques heures seulement après la conférence de presse du dernier Comité de concertation, Yves Coppieters lance un appel aux citoyens belges.

Sur le plateau de la RTBF, il avait déjà commenté les mesures prises. « On attendait des mesures fortes pendant un mois pour casser une fois pour toutes ces chaînes de transmission et aplatir la courbe, je ne pense pas que les mesures qui ont été annoncées aujourd’hui et qui sont la prolongation des mesures annoncées la semaine dernière, seront suffisantes. »