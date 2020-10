C’est du belge: «Notre trésor le plus précieux, c’est l’insouciance», assure Nadine Monfils

Le vrai « Souffleur de nuages », c’est Nadine Monfils, qui ensoleille la vie de rêves, de légèreté, d’amour et de pied-de-nez à la morosité.

« Je me sens tellement belge dans les tripes. » - Mélanie Avanzato.

Entretien

Le maître du fantastique Thomas Owen avait dit de Nadine Monfils : « Elle est pareille à ses héroïnes. Elle demeure maîtresse de la situation. Quand on l’interpelle, elle se retourne, se penche en avant, trousse son jupon, montre son derrière et s’envole par-dessus les toits. » A 67 ans, l’écrivaine répond encore à cette amusante description. Bien sûr, de l’eau a passé depuis son premier bouquin, Contes pour petites filles perverses, et elle a tâté, gourmande, de tous les genres, poésie, théâtre, BD, roman, nouvelle, polar, fantastique, elle a été journaliste, galeriste, comédienne, mais elle a conservé cet œil qui pétille, son sourire ironique, son imagination onirique, son sens du surréalisme.