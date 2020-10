La Ligue francophone de hockey autorise finalement les rencontres en U14, U16 et U19

Suite à l’annonce des décisions du Comité de concertation concernant le sport amateur, les Organes d’Administration des deux Ligues et de l’ARBH se sont concertées, ce matin, afin de prendre des décisions spécifiques concernant le hockey. « Même si nous devons vérifier un certain nombre d’aspects importants auprès des cabinets des Ministres des Sports et de nos stakeholders, notamment sur la base des arrêtés ministériels annoncés, nous pouvons néanmoins déjà annoncer avec certitude, c’est que tous les matchs séniors/adultes sont annulés à partir d’aujourd’hui et ce, jusqu’au jeudi 19 novembre inclus. Les matchs de rattrapage de ce soir sont également remis. Une communication commune, valable pour l’entièreté du hockey belge, est toutefois prévue cette après-midi. »