Joe Biden remet le climat à l’agenda américain

Entre Joe Biden et Donald Trump, « c’est le jour et la nuit », ramasse un observateur de la vie américaine. L’environnement et le climat ne sont sans doute pas les seuls dossiers opposant les candidats, mais ce sont peut-être les plus symboliques. Contrairement au flou qui entoure les intentions du candidat Trump, le programme de son concurrent contient une vision et des propositions concrètes et chiffrées. « Biden a été amené à muscler son programme à l’occasion des primaires de son parti », analyse David Levaï, chercheur associé à l’Institut (français) du développement durable et des relations internationales (Iddri). Parti du centre-droit, il a « gauchisé » ses positions à la faveur de son opposition avec Bernie Sanders. A la plume