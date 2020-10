D1B: le match entre le RWDM et le Lierse à son tour reporté en raison de cas positifs

Le club molenbeekois compte 15 cas positifs au sein de son club (membres du staff et du personnel compris).

La rencontre de championnat de division 1B Pro League entre le RWDM et le Lierse qui devait avoir lieu samedi pour le compte de la 8e journée a été reportée en raison de cas positifs au Covid-19 au sein de l’équipe molenbeekoise.

« Cette décision a été prise en concertation avec les deux clubs car, suite à plusieurs cas de Covid-19 au sein du RWDM, l’organisation de cette rencontre ne pouvait être assurée de manière qualitative. La communication sur la nouvelle date suivra », a communiqué la Pro League vendredi.

Mercredi, le RWDM avait annoncé que quatre de ses joueurs, deux membres de son staff et neuf autres membres du personnel et bénévoles du RWDM avaient été testés positifs au coronavirus. Toute l’équipe (les joueurs, le staff et le personnel) avait été placée à l’isolement à domicile, portant 15 le nombre de tests positifs au sein du club.