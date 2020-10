«Le principal est que le football puisse continuer», estime Peter Croonen, le président de la Pro League

Peter Croonen, le président de la Pro League, se dit déçu à la suite du huis clos décrété pour les événements sportifs vendredi par le comité de concertation, tout en disant comprendre les mesures.

Les stades de D1A et D1B seront interdits au public jusqu’au 19 novembre au moins. « Il y a bien sûr beaucoup de déception, car nous avons tout fait pour laisser venir les supporters au stade de manière sécurisée », déclare Peter Croonen. « Des protocoles ont été mis au point et approuvés par tous les niveaux politiques et les experts en santé publique. Nous avons aussi régulièrement apporté des modifications en fonction de la situation sanitaire en accord avec le politique. Nous devons malheureusement accepter cette décision. Le politique dispose d’informations plus précises pour prendre de telles décisions. Nous sommes confiants quant au fait que cette mesure était la bonne mesure à prendre dans l’intérêt de tous ».