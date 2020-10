Avec la crise, les Belges sont plus soucieux de leur succession

Voilà qui n’a pas échappé à l’œil des banquiers privés, habitués à entretenir des contacts rapprochés avec leurs clients : ces derniers sont de plus en plus nombreux à se soucier de la transmission de leur patrimoine. La situation sanitaire actuelle et la prise de conscience qu’un événement dramatique est vite arrivé n’y sont évidemment pas pour rien. « Et puis il y a aussi eu le confinement. Les gens ont pris plus de temps pour réfléchir à ce qu’ils avaient et à comment ils souhaitaient le transmettre à la génération suivante ou au conjoint », ajoute Benoît Frinn, directeur Estate Planning and Lending au sein de BNP Paribas Fortis.