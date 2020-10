Pandémie de coronavirus: une gestion jusqu’au bout du déni

Il n’y a que Donald Trump pour oser qualifier le docteur Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses des Etats-Unis, de « désastre ». Il l’a pourtant fait cette semaine, en disant son exaspération des avis exprimés par les scientifiques. Selon eux, le pays est en train de se diriger vers un nouveau pic de l’épidémie. Selon le président, « les gens sont fatigués d’entendre Fauci et ces idiots, tous ces idiots qui se sont trompés ». Reste que les chiffres sont là : à ce jour, les Etats-Unis ont enregistré près de 220.000 morts et plus de huit millions de personnes contaminées par le virus. Et, d’après les dernières prévisions, le nombre de morts pourrait atteindre 400.000 d’ici au 20 janvier, date de l’entrée officielle du président qui sera élu en novembre.