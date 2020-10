«Nous ne voulons pas que notre système de santé s’écroule»: l’appel à l’aide des fédérations hospitalières

À partir du 2 novembre, tous les hôpitaux belges devront réserver 60 % de leurs lits en soins intensifs pour les patients atteints du Covid-19 et en créer 15 % de plus.

Les nouvelles mesures annoncées par le Comité de concertation vendredi matin sont « tout à fait insuffisantes », avertissent trois fédérations hospitalières (Gibbis, Santhea et Unessa), qui s’associent pour envoyer un nouvel appel à l’aide aux autorités du pays. À partir du 2 novembre, tous les hôpitaux belges devront réserver 60 % de leurs lits en soins intensifs pour les patients atteints du Covid-19 et en créer 15 % de plus. « Certains ont déjà dépassé ce cap », assurent les trois fédérations.

« Quelles sont les mesures prises aujourd’hui qui vont avoir un réel impact sur les hospitalisations sans cesse croissantes ? », questionnent-elles, alors que la Belgique affiche pour la première fois une moyenne de 10.000 nouveaux cas quotidiens de Covid-19.