Aedifica a réussi à lever 459 millions d'euros

"Aedifica est très content du résultat de cette augmentation de capital", commente le CEO du groupe, Stefaan Gielens, dans un communiqué. "De plus, il s'agit de l'augmentation de capital la plus grande dans l'histoire des sociétés immobilières cotées belges. Ce succès est une marque de confiance claire des actionnaires existants et nouveaux dans la stratégie d'Aedifica. Nous souhaitons donc remercier expressément chacun d'entre eux pour leur soutien."

Cette augmentation de capital doit permettre à l'entreprise de rembourser le montant restant du crédit qui a été contracté pour le rachat du Finlandais Hoivatilat, mais aussi de "poursuivre sa stratégie de croissance à travers de nouveaux développements et acquisitions sur le marché immobilier de santé européen", avait expliqué Aedifica au moment de l'augmentation de capital, mi-octobre.