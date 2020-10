Très belle prestation du Belge Ugo de Wilde en Formule Renault Eurocup: il monte sur le podium à Spa-Francorchamps

Le Bruxellois Ugo de Wilde a terminé 3e de la Course 1 de Formule Renault Eurocup ce vendredi à Spa-Francorchamps.

Après être monté pour la première fois sur le podium lors de la manche précédente à Barcelone, Ugo de Wilde a réédité sa performance à domicile. Qualifié en première ligne de cette Course 1 longue de 30 minutes, de Wilde a perdu une position dès le départ. Si l’Argentin Franco Colapinto et le Français Victor Martins luttaient pour la gagne, de Wilde était légèrement en retrait par rapport aux deux leaders.

La course était neutralisée après une dizaine de minutes suite à la sortie du Français Reshad de Gerus avant que la direction de course décide de ne pas relancer l’épreuve suite aux conditions climatiques. Colapinto s’est donc imposé devant Martins et de Wilde.

Deuxième Belge engagé, Amaury Cordeel a terminé à la 6e position.