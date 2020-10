Tour d’Italie: Josef Cerny s’impose devant Victor Campenaerts dans une étape marquée par un mouvement de grogne

Le Tchèque Josef Cerny (CCC) s’est adjugé la 19e étape du Tour d’Italie, disputée vendredi sur une distance de 124,5 km entre Abbiategrasso et Asti, dans le Piémont. Victor Campenaerts (NTT) a pris la 2e place à 18 secondes, tandis que l’Italien Jacopp Mosca (Trek-Segafredo) s’est classé 3e à 26 secondes. Iljo Keisse (Deceuninck-QuickStep) a terminé 5e à 26 secondes.

Cette 19e étape devait être la plus longue du Giro 2020, avec 258 kilomètres au compteur entre Morbegno et Asti, dans le Piémont. Une manifestation des coureurs a toutefois entraîné une diminution drastique de la 19e étape, raccourcie de plus d’une centaine de kilomètres. Un nouveau départ a été fixé à 13h30 à Abbiategrasso, au nord de Milan, pour un nouveau tracé de 124,5 km.