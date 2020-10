Le Colruyt de Jemeppe sera en grève samedi

"La situation chez Colruyt en région liégeoise reste préoccupante", précise Patrick Masson, premier secrétaire du SETCa Liège-Huy-Waremme. "Les revendications du personnel ne changent pas: prolongation des accords 'Corona', soit l'augmentation de 4 euros des chèques-repas et une demi-heure de récupération en plus par jour, ne pas autoriser les sacs pour limiter les risques de contamination, application de la Convention collective de travail 104 qui permet aux plus de 45 ans de commencer à souffler un peu".

Il ajoute: "Les mouvements actuels sont parfaitement encadrés par les délégués et se déroulent dans un respect des règles sanitaires bien plus strictes que ce qui est vécu au quotidien dans les magasins."

Les supermarchés de Herve et Fléron avaient fait grève il y a 15 jours et celui de Chênée lundi dernier.