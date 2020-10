1.500 membres du personnel de la Défense seront mobilisés pour la lutte contre le coronavirus

La Défense peut intervenir dans le transport médical, avec la mise à disposition d’ambulances militaires, d’avions C-130, d’hélicoptères et de camions pour l’évacuation ou le rapatriement.

Le Conseil des ministres a décidé vendredi de mettre jusque près de 1.500 membres du personnel de la Défense à la disposition de la Nation pour la lutte contre le coronavirus, a annoncé la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder.

« Il s’agit entre autres de la mise à disposition de personnel médical et paramédical, de transport médical et de distribution logistique. L’ensemble des ressources disponibles, non engagées dans des opérations militaires, seront mobilisées », a précisé Mme Dedonder (PS) dans un communiqué.