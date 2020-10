Antwerp-Beerschot: ce derby que tout Anvers attend

S’il avait été Anversois plutôt que Bruxellois, le grand Jacques aurait pu évoquer ces temps glorieux où Anvers « anversait » en matière de football. Où le mauve et le blanc du Beerschot s’opposaient au rouge et au blanc de l’Antwerp pour régler balle au pied la question de suprématie régionale, bien sûr, mais aussi nationale. Depuis cette période bénie où ces deux clubs historiques enquillaient les titres de champion (7 pour le Beerschot, 4 pour l’Antwerp) quasi exclusivement durant l’entre-deux-guerres, est née une rivalité féroce qui, malheureusement, vire parfois à de la haine pure et simple entre supporters des deux clans. Parfois, aussi, et fort heureusement, elle se décline sous le ton d’un humour gentiment moqueur.