Un «monitoring» encore flou pour «faire mieux respecter» la règle «télétravail»

Depuis le 19 octobre, le télétravail est redevenu en Belgique la règle, partout où il était possible. On a bien dit la règle, puisque dans l’arrêté ministériel en question, le terme obligatoire n’est mentionné nulle part. But de la manœuvre : éviter à une série d’entreprises de devoir fermer comme lors du « lockdown » parce que leur organisation comme leurs travailleurs ne peuvent être délocalisés. Vendredi, le comité de concertation a pourtant annoncé qu’il allait serrer un peu plus la vis à ce niveau. Dans son communiqué, il écrit qu’« il a été décidé avec les fédérations patronales de mettre en place un système de monitoring visant à responsabiliser, afin d’appliquer la règle du télétravail dès que possible ». Une phrase qui mérite quelques précisions.