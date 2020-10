Samy Mmaee, d’une fin de contrat à Sclessin à l’équipe du Maroc

Samy Mmaee, que Zinho Vanheusden et ses équipiers retrouveront dimanche sur leur route, c’est d’abord l’histoire d’une belle réussite. Mais aussi la preuve qu’il existe une vie après le Standard. En un peu plus de deux ans, depuis son départ de Sclessin où il avait disputé 394 minutes de jeu de 2014 à 2016 avant que son contrat se termine et qu’il ne soit lissé libre de ses mouvements, ce robuste défenseur central de 24 ans a parcouru un chemin incroyable, devenant un pion essentiel à Saint-Trond, passant à côté d’un transfert à Saint-Etienne et endossant pour la première fois la vareuse du Maroc. De belles tranches de vie qu’il raconte…

1 Saint-Trond, le club idéal pour disposer de temps de jeu