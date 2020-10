Conserver le contact client à tout prix

Pour le client d’une banque classique, il n’est plus rare aujourd’hui de ne même pas connaître son banquier. Dans la dizaine de banques privées présentes en Belgique, qui gèrent la fortune des plus riches, on est très loin de cette réalité. Les clients voient leur « private banker » au moins trois ou quatre fois par an, pour des rencontres qui peuvent durer plus d’une heure. Mais voilà, la crise est arrivée et avec elle la quasi-impossibilité de faire du face to face. Pour les professionnels, la situation est inconfortable ; leurs clients, souvent âgés, sont plus inquiétés que d’autres par la propagation du virus, mais un élément s’ajoute : les violentes turbulences sur les marchés financiers.