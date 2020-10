FC Barcelone-Real Madrid: le «Clasico» du doute

Malgré sa plantureuse victoire en Ligue des champions, le club de Koeman est toujours miné par une crise interne et Piqué en a remis une couche. À cause de sa défaite en Europe, la 2e consécutive, Zidane et sa méthode se retrouvent sur la sellette.

Entre survie (le Real) et résurrection (le Barça), le « clasico » de ce milieu d’après-midi trahit l’âcre sensation d’une décrépitude accentuée par les défaites conjointes, en championnat le week-end dernier (respectivement face à Cadix et à Getafe sur la même marge étroite), de clubs qui ont remporté 14 des 15 dernières Liga. Plus qu’une simple et exceptionnelle coïncidence – le Barça et le Real n’avaient plus perdu de conserve la veille de leur choc depuis avril 2003 –, cet événement traduit un signe des temps. Du temps, celui qui passe et qui rapproche les deux équipes de leur crépuscule.

Le milieu de semaine, sur le terrain pour le Real, dans la coulisse pour le Barça, n’a pas contribué à ramener une étincelle de sérénité dans les deux camps, au contraire.