Ugo Humbert: «Je ressens des ondes positives ici à Anvers»

Pas encore très à l’aise en anglais lorsqu’il doit répondre aux questions des médias étrangers s’intéressant à un jeune gaucher de 22 ans qui, sans l’air d’y toucher, s’approche du top 30, Ugo Humbert l’est beaucoup plus sur un court. Surtout lorsque celui-ci est rapide comme à Anvers, ce qui lui permet de faire gicler la balle de ses frappes très tendues. « Oui, je me sens vraiment bien sur ce court central », avoue-t-il avec un large sourire. « J’aime sa rapidité, j’y ai de bons repères, je vois bien mes zones de frappe, le rebond est bas et les balles me conviennent : bref, je ressens des ondes positives, depuis l’an dernier, ici, et c’est évidemment pour ça que je suis revenu, avec l’ambition de faire encore mieux que l’an dernier… »