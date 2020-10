Coronavirus: la fin de l’European Open se jouera à huis clos

Un pas en avant, deux pas en arrière : la manière dont les organisateurs anversois ont appréhendé, ce vendredi, les nouvelles mesures gouvernementales liées à la crise du coronavirus, témoigne assez bien du chaos général ambiant. D’abord, Dick Norman, le directeur du tournoi, a semblé tout heureux de pouvoir annoncer (et confirmer via le site du tournoi) que l’European Open resterait… open à la fameuse jauge des 1.500 fans imposée depuis lundi. « Nous avons anticipé la situation et même renforcé notre protocole (NDLR : prise de température à l’entrée, accès au stade via quatre tribunes séparées, distanciation entre les différentes bulles, port du masque, horaires avancés pour respecter le couvre-feu, etc.) depuis le début », avouait le géant de Waregem sur les ondes flamandes. « Les détenteurs de billets pourront rejoindre la Lotto-Arena ce week-end. »