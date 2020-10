Coronavirus: bouger ensemble, ce sera possible jusqu’à 12 ans

L’une des mesures prise par le gouvernement wallon afin de contrer la hausse de contaminations au coronavirus concerne le sport. Et plus précisément toutes les activités sportives amateures (les compétitions étaient suspendues jusqu’à 18 ans). Concrètement, les compétitions sportives peuvent dorénavant avoir lieu jusqu’à 12 ans, mais pour le reste, elles sont suspendues.

Pour préserver autant que faire se peut la santé, physique et mentale, d’enfants en perte de repères stables depuis mars dernier, le sport jusqu’à l’âge de 12 ans reste autorisé en Wallonie et à Bruxelles, même si l’organisation de celui-ci est corsetée par de nouvelles règles, très strictes. Des dispositions qui circonscrivent encore un peu plus les espaces dans lesquels chacun pourra continuer à bouger, dans le respect des règles sanitaires. En substance, le sport pour enfants, y compris dans des structures organisées, demeure possible. Au-delà, tout est suspendu, sauf bien sûr une pratique en solitaire, au grand air.