Le droit passerelle doublé pour les indépendants à l’arrêt est concrétisé

Le gouvernement fédéral donne corps à ses promesses d’aide à l’horeca et aux autres activités stoppées ou très entravées. Le ministre David Clarinval précise.

David Clarinval, ministre des Indépendants et des PME précise : « Pour le droit passerelle de crise doublé, nous n’avons prévu qu’un mois ». - Pierre-Yves Thienpont

Il y a une semaine, le gouvernement fédéral annonçait toute une batterie de mesures de soutien aux indépendants, aux chefs d’entreprise et aux travailleurs des secteurs directement impactés par les restrictions décidées en Comité de concertation vendredi dernier (le 16 octobre) et, sous l’ère Wilmès, en Conseil national de sécurité. Depuis dimanche, les ministres concernés multiplient les rencontres avec les représentants des bénéficiaires de ces aides, afin de leur exposer les grands principes du soutien fédéral, d’écouter les acteurs de ces activités en souffrance et d’effectuer des ajustements. Vendredi soir, le conseil des ministre a validé les mesures visant le droit passerelle.