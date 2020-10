Tinne Van der Straeten: «La première étape, c’est geler la facture énergétique»

La nouvelle ministre de l’Energie ne veut plus que la facture d’énergie ressemble à une feuille d’impôts. Son job : convaincre les investisseurs de déposer leurs projets alternatifs de production d’électricité à l’automne 2021 pour ne pas devoir prolonger le nucléaire.

« Nous avons une vision claire et je n’ai pas une minute à perdre pour mettre en œuvre l’accord du gouvernement. » - Hatim Kaghat.

ENTRETIEN

Lors des débats (animés) sur le mécanisme de rémunération de capacité (CRM) en commission de l’Energie de la Chambre, son travail de députée avait été salué publiquement par Bert Wollants, élu N-VA que l’on ne peut guère soupçonner de complaisance envers les écologistes. Depuis un mois, Tinne Van der Straeten (Groen) est donc passée de l’autre côté de la table, endossant le costume de ministre de l’Energie dans le gouvernement De Croo. C’est à elle que revient la délicate mission de piloter la sortie du nucléaire d’ici à 2025 – date confirmée par le nouvel exécutif – et la transition énergétique. Une (immense) tâche qu’elle aborde avec « expertise et passion », dit-elle. Et un leitmotiv : « Il n’y a pas un jour à perdre ! »