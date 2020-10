Courtrai – Anderlecht: Nmecha ouvre le score, Tau fait le break (direct 0-2)

Le Sporting reste sur un triste partage à domicile face à OH Louvain (2-2).

La 10e journée de Division 1A débute ce vendredi avec une affiche entre le KV Courtrai et Anderlecht, deux clubs avec le même nombre de points à leur compteur avant le coup d’envoi de cette joute (14 unités). Si le KVK reste sur un beau succès à Malines (1-2), le Sporting doit une revanche à ses supporters, lui qui menait 2-0 avant de se faire remonter par OH Louvain dimanche dernier (2-2).

Il est important de préciser que, du côté mauve, Vincent Kompany avait indiqué que Vranjes était complètement remis sur pied après avoir été testé positif au Covid 19, mais il ne l’a finalement pas repris dans sa sélection. Ait El Hadj, Bakkali et Colassin ne font pas non plus partie du groupe. Percy Tau, sorti blessé dimanche dernier contre OHL, est pour sa part titulaire.