«Ce maintien est un signal fort»

« Je suis bien sûr triste de ne pas pouvoir jouer devant nos supporters, mais aussi soulagé tant j’ai très mal dormi de peur qu’on nous impose un nouvel arrêt, comme c’est le cas aux Pays-Bas pour un mois. » Nikkel Kebsi est le nouveau manager qui a permis au Brussels de rester en D1. « Et je suis vachement content qu’on puisse reprendre car dès le moment où on a attendu jusque novembre pour être fin prêts et que d’autres sports sont actifs, je craignais la lassitude du public et de nos partenaires. La Ville et la Région, qui nous soutiennent, ne nous mettent aucune autre pression que la priorité à la santé et à la sécurité sanitaire. Mais pour les sponsors privés, c’est un signal fort, qui va les inciter à s’engager. C’est pourquoi nous recevrons Anvers comme prévu pour le coup d’envoi du championnat le 6 novembre : les Giants, engagés en Eurocup depuis fin septembre seront nettement plus avancés, mais on va jouer avec beaucoup d’envie. Pour autant, je comprends que certains clubs préfèrent attendre au maximum pour accueillir du public.