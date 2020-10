Hockey: la Wallonie est encore loin de la saturation

Les temps sont durs pour les fédérations et les ligues sportives depuis le mois de mars. En effet, elles tentent de s’adapter au mieux à la situation sanitaire et aux différentes décisions gouvernementales pour offrir à leurs membres la possibilité de pratiquer leur discipline en toute sécurité. Du côté de la Ligue francophone de hockey (LFH), et ses 26.430 membres, on enregistre même une légère croissance (1 %) du nombre de pratiquants. Mais pour accueillir ceux-ci dans les meilleures conditions, il est capital de poursuivre l’implantation de nouveaux clubs (il en existe 48 actuellement) aux quatre coins de la Région wallonne ou à Bruxelles.