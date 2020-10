Un reconfinement à tout le moins partiel et volontaire serait-il l’ultime solution ? Plusieurs experts pointent que ce mot a au moins le mérite de la clarté. - HATIM KAGHAT.

Minuit moins une. Les hôpitaux sont « au bord du gouffre », s’était alarmé vendredi matin l’épidémiologiste Marius Gilbert (ULB) sur Twitter via ce mot-clé, enjoignant les influenceurs à convaincre leur réseau de la gravité de la situation, en particulier à Bruxelles et en Wallonie. Des mesures plus fortes que celles décidées par le fédéral semblaient incontournables pour (enfin) infléchir la courbe des contaminations dans le sud du pays.