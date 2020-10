Alexandre Desplat: «J’ai toujours voulu écrire de la musique de film»

« Quand on a entre 8 et 10 ans, le professeur doit avoir cette force de savoir transmettre avec bienveillance. C’est comme ça que je suis devenu flûtiste. » - D.R.

entretien

La musique des films d’Audiard (à l’exception d’un), c’est lui. Celles d’Harry Potter, de The Shape of Water, Twilight, L’Étrange Histoire de Benjamin Button ou The Grand Budapest Hotel, encore lui. Auréolé de deux Oscars, de trois César et de multiples autres récompenses, le Français Alexandre Desplat est sans doute l’un des compositeurs de musique de film les plus demandés au monde. Une des raisons pour lesquelles il est l’invité d’honneur de la vingtième édition des World Soundtrack Awards de Gand, dont la cérémonie de clôture aura lieu virtuellement ce samedi. Une formidable occasion de le mettre à l’honneur en retraçant avec lui sa carrière.