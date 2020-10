Cedric Taymans: «Sans stage, on a manqué de repères»

Huit mois après le Grand Chelem de Düsseldorf (All), la famille mondiale du judo se retrouve à Budapest (Hon) sans public mais un (très) strict protocole sanitaire. Des 650 athlètes inscrits il y a encore dix jours, la barre des 400 participants a été franchie de justesse (408 représentant 61 nations).

Six (des neuf) Belges étaient en lice sur les trois tatamis de la Laszlo Papp Arena avec, au bout de la journée, un gros sentiment de trop peu. Trois défaites dès le premier combat pour Jorre Verstraeten en -60 kg, Anne-So Jura et Ellen Sallens en -48 kg, Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) a trébuché en quart de finale, seule Amber Ryheul (49e en -52 kg) a tiré son épingle du jeu en disputant la finale pour la 3e place après avoir éliminé la Mongole Bishrelt (N.23) et surtout la Française A. Gneto (N.17).