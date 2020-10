Bruxelles: vers un allongement du couvre-feu

Valse en trois temps pour les Bruxellois. Ils auront entendu les nouvelles mesures fédérales vendredi matin, qui impliquent notamment moins de sport et de culture. Ils auront entendu le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), expliquer depuis Namur que toutes les universités suspendaient les cours en présentiel. Mais ils ne savent pas encore à quelle heure ils auront l’obligation d’être rentrés chez eux. Pour cela, il leur faut attendre ce samedi après-midi…

Pourquoi ce délai par rapport au sud du pays ? La réunion entre le gouvernement wallon et les cinq gouverneurs était à l’agenda, dit-on dans la capitale, « on ne peut pas aussi facilement réunir les dix-neuf bourgmestres en dernière minute ». Pourtant, cela a bien été fait par la haute-fonctionnaire (l’équivalent du gouverneur), il y a quelques semaines… « Off the record », certains pointent dès lors une certaine lenteur dans le chef du ministre-président Rudi Vervoort (PS)…