Je confine, tu confines, moi non plus

Le matin, le fédéral et les Régions se limitent à renforcer quelques mesures sanitaires. Le soir, la Wallonie étend le couvre-feu et renvoie les étudiants dans leurs foyers. On attend Bruxelles. Bienvenue dans la Belgique fédérale.

Rester sur sa ligne. Rester cohérent. C’est, pour l’heure, le mantra du Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et de son gouvernement fédéral Vivaldi. Il l’avait annoncé à la Chambre jeudi. Il l’a appliqué en Comité de concertation avec les entités fédérées dans la foulée. Et l’a présenté à la population vendredi : « Notre objectif, créer une protection autour des écoles, des entreprises, des hôpitaux et pour le bien-être mental. » En organisant la limitation des contacts jusqu’au 19 novembre. On ne reconfine donc pas totalement, on ne ferme ni les écoles ni les entreprises, et l’on permet encore, sous certaines conditions renforcées, des pratiques sportives et culturelles. Tant pis pour les experts qui prônaient un reconfinement quasi total (lire par ailleurs).