Vincent Kompany après Courtrai – Anderlecht (1-3): «Une bonne performance sur un terrain assez lourd»

Anderlecht a décroché sa quatrième victoire de la saison à Courtrai vendredi dans le cadre du match d’ouverture de la 10e journée du championnat de Belgique de football. Lukas Nmecha (6e, 65e) et Percy Tau (30e, 0-2) ont permis aux Mauves de se hisser à la 6e place avec 17 points tout comme l’Antwerp (5e), qui jouera le derby contre le Beerschot dimanche (13h30). Courtrai, qui a réduit la marque sur penalty par Mboyo (87e, 1-3), est 9e (14 points).

Vincent Kompany s’est livré au micro d’Eleven Sports après le coup de sifflet final de cette partie. « Je suis content car nous avons pris la possession du ballon dès le début du match. Quand on a le ballon, on marque. Quand on le laisse à nos adversaires, on est en difficulté. Ce n’est pas le match parfait. Mais face à une bonne équipe et sur un terrain très lourd, c’est une bonne performance ».