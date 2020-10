Anderlecht a renoué avec la victoire ce vendredi soir sur la pelouse de Courtrai. Les Mauves se sont imposés sur le score de 1-3 grâce à un doublé de Nmecha et un but de Percy Tau. Albert Sambi Lokonga était très heureux aux termes des débats au micro d’Eleven Sports. « C’est sûr que ça fait du bien de gagner une rencontre après quelques matches où on méritait la victoire. On a les trois points et c’est le plus important », résumait l’Anderlechtois.