Yari Verschaeren après Courtrai-Anderlecht (1-3): «Un succès capital»

On savait qu’il fallait qu’on se rassure et que même si on avait mené 0-2 à 10 minutes du terme, ce n’était pas suffisant », expliquait ainsi Yari Verschaeren. « Dès le début de la rencontre, on avait le contrôle du match et, à 0-2 précisément, tout s’est mis correctement en place. Le calendrier qui nous attend est particulièrement difficile, il était dès lors capital qu’on s’impose. »

Son capitaine, Hendrik Van Crombrugge, ne disait pas autre chose. « Avec tout ce qui s’est passé ces dernières semaines, il fallait qu’on revienne victorieux de ce déplacement toujours difficile. On essaie toujours de garder le zéro derrière et on a failli y parvenir mais il y a eu ce penalty qui n’en était pas un, me dit-on. Après, on ne doit pas oublier non plus que nos 20 premières minutes de la seconde mi-temps étaient très mauvaises. »