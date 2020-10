Barcelone – Real Madrid: revivez les meilleurs moments des derniers Clasicos en vidéos

Le FC Barcelone accueille le Real Madrid ce samedi (16h), à l’occasion du premier Clasico de la saison 2020-2021, le véritable choc de la 7e journée de Liga.

Respectivement battus le week-end dernier par Getafe pour le Barça, et par Cadix pour le Real (avant de s’incliner face au Shakhtar en Ligue des Champions), les deux équipes auront à cœur de se relancer ce samedi. D’autant plus que les Catalans ne figurent qu’à la 10e place du championnat (avec seulement quatre matches disputés), et auraient l’occasion de revenir à hauteur des Madrilènes (3e avec 5 matches disputés en cas de succès.

Lors des deux dernières saisons, les deux éternels rivaux se sont affrontés à six reprises, pour trois victoires de Barcelone contre une seule petite victoire pour le Real, qui a tout de même remporté leur dernière confrontation en mars dernier.