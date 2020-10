Liga: le Real Madrid s’adjuge le Clasico contre le FC Barcelone (1-3, vidéos)

Le Real Madrid a remporté le Clasico (1-3) sur la pelouse du FC Barcelone samedi lors de la 7e journée de Liga. Thibaut Courtois a joué l’intégralité de la rencontre dans les buts du Real. Toujours blessé, Eden Hazard ne figurait pas sur la feuille de match.

La rencontre démarrait sur les chapeaux de roues et le Real ouvrait le score après 5 minutes de jeu via Valverde. Dans la foulée, le Barça réagissait et égalisait grâce à Ansu Fati (8e). La première période était très disputée et Thibaut Courtois devait sortir le grand jeu pour empêcher Messi de mettre les Catalans aux commandes (24e). Sur le contre, c’est Neto qui repoussait une tentative de Benzema.