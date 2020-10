Bruxelles se reconfine sans le dire

En annonçant des mesures plus strictes que celles prises hier par la Wallonie, Bruxelles se rapproche très près des restrictions qui étaient d'application lors du confinement. Et assume l’asymétrie qui se creuse avec la Flandre voisine, notamment. Au risque de brouiller le message?

Un peu moins de 24h après la Wallonie, mais surtout près d’un jour et demi après l’annonce des nouvelles mesures prises par le Fédéral, voici que la région bruxelloise annonce une batterie de nouvelles mesures s’ajoutant à celles prises au sommet de l’Etat. Elle l’aurait bien fait plus tôt, nous dit-on, mais il lui a visiblement fallu un peu plus de temps pour parvenir à réunir la cellule de crise provinciale, cette très grande table de concertation à laquelle sont assis Rudi Vervoort, les représentants des zones de police, les 19 bourgmestres bruxellois et l’Inspectrice de l’Hygiène Inge Neven (Cocom), sous l’égide de la Haute Fonctionnaire bruxelloise Viviane Scholliers.