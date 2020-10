Nouvelles mesures à Bruxelles: les musées pris par surprise

Depuis plusieurs jours, le secteur des arts de la scène se savait en danger. Du côté des musées, par contre, personne n’était vraiment inquiet. La décision de ce samedi est donc un choc encore plus grand dans ce secteur. Carine Fol, directrice de la Centrale for Contemporary Art, ne sait plus à quel saint se vouer : « Je trouve ça dramatique. Je trouve qu’on devrait être solidaire avec tous les lieux et se fédérer pour réagir par rapport à une décision pareille. Il y a eu une communication fédérale qui fixe une série de règles le vendredi matin et le lendemain, on change tout. Est-ce la fin de la Belgique ? Ce que je trouve scandaleux c’est que dans les transports en commun, par exemple, on est les uns sur les autres sans aucune mesure. Dans les musées et lieux d’exposition, on a tout fait pour respecter les mesures. On a même souvent été plus loin encore que ce qui nous était demandé. Et tout cela est balayé d’un coup. C’est un arrêt de mort pour tout un secteur.